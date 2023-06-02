Вчені зазначили, що робота над цим методом далека від закінчення, але вже після першої фази випробувань можна впевнено сказати, що кількість врятованих людей буде більшою.

Випробування методу діагностики раку при допомозі аналізу крові показали обнадійливі результати.

Вчені з США і Британії, які працювали над проектом, повідомили, що серед 5 тис. осіб, які спостерігалися у лікарів з підозрою на симптоми, тест безпомилково виявив рак в кожних двох випадках з трьох. До того ж, у 85% випадках він правильно визначив локалізацію пухлини в організмі, передає Бі-бі-сі.

Механізм тесту полягає в тому, що він шукає ознаки хімічних змін, які потрапляють з пухлини в кров, в генетичному коді - ДНК.

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Вчені відзначили, що робота над цим методом далека від закінчення, але вже після першої фази випробувань можна впевнено сказати, що число врятованих пацієнтів збільшиться.

Поки що негативний результат аналізу не є 100-відсотковою гарантією відсутності захворювання: у 2,5% учасників випробувань з симптомами, чиї тести не виявили рак, він був виявлений за допомогою традиційних методів діагностики.

Усунення цієї похибки розробники методу називають своїм пріоритетом.

Тест особливо ефективний при виявленні важко діагностованих видів раку, таких як рак шиї та голови, кишечника, легенів, підшлункової залози та горла.

"Раннє виявлення раку життєво важливе, і цей тест може допомогти нам зловити більше ракових захворювань на більш ранній стадії і допомогти врятувати тисячі життів", - прокоментував глава департаменту онкології системи охорони здоров'я Великобританії Пітер Джонсон.

Метод діагностики раку з аналізу крові

Про новий метод виявлення раку за аналізом крові оголосили навесні 2020 року. За планами вчених такий спосіб допоможе виявляти більше 50 видів онкологічних захворювань на ранніх стадіях, ще до появи симптомів.

Масштабні випробування розпочалися у 2021 році у Британії та США.

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