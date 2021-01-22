Корейські науковці розробили тест, який за 20 хвилин визначає наявність пухлини. Наразі при підозрі на рак передміхурової залози фахівці проводять аналіз крові, точність якого лише 20-30%. Якщо результат позитивний, то слідом призначають біопсію, що підвищує ризики побічних ефектів.
Часто чоловіки змушені проходити зайву процедуру біопсії, оскільки аналіз крові на ПСА (простато специфічний антиген) може дати помилково-позитивний результат на рак. Нерідко ситуація зворотна – при наявності пухлини тест видає низьку ймовірність раку. Новий тест за 20 хвилин визначить рак з майже 100% точністю, пише 24 канал з посиланням на EurekAlert.
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Науковці з Корейського інституту науки і технологій прагнули спростити діагностику і зробити її точною. Вони розробили надчутливі біосенсори, які визначають в зразку сечі кілька біомаркерів раку.
Дотепер аналіз сечі використовувався тільки для оцінки груп ризику на рак простати, проте вченим вдалося розробити надчутливий, який вловлює 4 найбільш інформативні фактори передбачуваної пухлини.
Біосенсор працює на основі штучного інтелекту, який навчили вимірювати сліди обраних біомаркерів в сечі. Точність тесту перевірили на 76 зразках сечі від пацієнтів з встановленим діагнозом.
Точність склала більш ніж 99%, а для виконання діагностики потрібно лише невелика кількість біоматеріалу.
Впровадження такого тесту знизить кількість непотрібних інструментальних досліджень і підвищить точність діагностики раку пухлини на ранній стадії, впевнені науковці.
Науковці зазначили, що розроблений тест можна буде застосовувати й для діагностики й інших типів раку. Однак поки не повідомляють передбачувані терміни адаптації нового тесту для інших онкологічних захворювань.
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