Всього з початку пандемії в Індії понад 254 тисяч пацієнтів померли від наслідків захворювання.

Ситуація з коронавірусом в Індії залишається катастрофічною. За минулу добу було зафіксовано новий рекорд смертності від наслідків захворювання.

За даними Міністерства охорони здоров’я і сімейного благополуччя країни, за останні 24 години померло 4205 пацієнтів з коронавірусом, пише НВ.

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Попередній рекорд фіксували 8 травня: тоді від наслідків захворювання померло 4187 осіб.

Показник добової захворюваності на коронавірус в Індії також залишається високим. За останні 24 години виявили 348421 випадок інфікування.

Всього з початку пандемії в країні заразилися понад 23 мільйони осіб, понад 254 тисяч пацієнтів померли від наслідків захворювання.

Коронавірус в Індії: що відомо

Індія разом з США та Бразилією є однією з найбільш постраждалих від пандемії країн.

Раніше стало відомо, що в Індії серед перехворілих на коронавірус почали фіксувати рідкісне захворювання мукормікоз, або «чорний грибок».

З річки Ганг в Індії виловили десятки тіл померлих від COVID-19

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Автор: Вікторія Гордієнко