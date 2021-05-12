Ситуація з коронавірусом в Індії залишається катастрофічною. За минулу добу було зафіксовано новий рекорд смертності від наслідків захворювання.
За даними Міністерства охорони здоров’я і сімейного благополуччя країни, за останні 24 години померло 4205 пацієнтів з коронавірусом, пише НВ.
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Попередній рекорд фіксували 8 травня: тоді від наслідків захворювання померло 4187 осіб.
Показник добової захворюваності на коронавірус в Індії також залишається високим. За останні 24 години виявили 348421 випадок інфікування.
Всього з початку пандемії в країні заразилися понад 23 мільйони осіб, понад 254 тисяч пацієнтів померли від наслідків захворювання.
Коронавірус в Індії: що відомо
- Індія разом з США та Бразилією є однією з найбільш постраждалих від пандемії країн.
- Раніше стало відомо, що в Індії серед перехворілих на коронавірус почали фіксувати рідкісне захворювання мукормікоз, або «чорний грибок».
- З річки Ганг в Індії виловили десятки тіл померлих від COVID-19
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