Канцлер не виключає, що локдаун в Німеччині скоро буде запроваджено.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначає, що в боротьбі з пандемією COVID-19 не має бути червоних ліній. Він закликав до більшої гнучкості в боротьбі з пандемією, не виключив різдвяний локдаун в країні й зазначив, що в німецькому суспільстві немає розколу через вакцинацію.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ця пандемія нам добре показала, що не має бути жодних червоних ліній. Ми завжди маємо бути готовими до переосмислення, якщо цього вимагатимуть обставини", – заявив глава уряду ФРН в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 12 грудня. При цьому, за його словами, треба діяти швидко та рішуче.

Зокрема, Шольц не став категорично відкидати можливість запровадження в країні локдауну у різдвяні та новорічні свята.

"Щойно федеральний і земельні уряди вжили дуже жорстких заходів. Ми щодня перевірятимемо, як вони виконуються, а також чи цього достатньо", – сказав він.

Глава уряду, який є прихильником обов'язкової вакцинації від COVID-19, впевнений, що у німецькому суспільстві немає розколу на прибічників і противників вакцинації.

"Переважна більшість громадян щепилася. Багато хто прагне зробити це найближчим часом, тому що вони здолали свої сумніви", – вважає Шольц.

При цьому він наголосив, що наявність різних думок не означає розколу, зазначивши, що він також є канцлером нещеплених співгромадян.

Читайте також"Омікрон" захоплює Європу: у Німеччині виявили перший випадок зараження у чоловіка, який не виїжджав з країниЧерез коронавірус в Німеччині вже запроваджували локдаун.

Як повідомляє DW, середній показник інфікування SARS-CoV-2 у Німеччині опустився нижче рівня 400 випадків за тиждень із розрахунку на 100 тисяч населення.

За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI) станом на неділю, 12 грудня, він склав у середньому у ФРН 390,9 випадка. Днем раніше показник дорівнював 402,9, тиждень тому – 439,2 випадка, місяцем раніше – 263,7. Зниження триває з кінця листопада. Свого пікового значення цей показник досягав 29 листопада, склавши 452,4 випадка.

Органи охорони здоров'я Німеччини протягом останньої доби зареєстрували 32 тис. 646 нових випадків зараження вірусом SARS-CoV-2. Всього, з початку пандемії, у Німеччині зафіксовано 6 млн 509 тис. 863 випадків захворювання.

Усього з підтвердженим COVID-19 у Німеччині з початку пандемії померли 105 тис. 638 людей. За останню добу RKI отримав інформацію про 132 смерті.

Раніше стало відомо, що медичних працівників у Німеччині на законодавчому рівні зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу. Крім того, щеплення повинні зробити працівники будинків для літніх людей.

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Автор: Тетяна Герасименко