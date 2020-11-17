На цей час радник Путіна проходить лікування в стаціонарі.

Радник президента Росії з культури Володимир Толстой госпіталізований з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це сам Толстой розповів ТАСС у вівторок, 17 листопада.

"Поки нічого страшного не відбувається", - сказав радник Путіна, додавши, що дата виписки не визначена.

На цей час він проходить лікування в стаціонарі.

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Автор: УНІАН