Чи контактував Толстой з Путіним останнім часом - невідомо / REUTERS
Радник президента Росії з культури Володимир Толстой госпіталізований з коронавірусною інфекцією COVID-19.
Про це сам Толстой розповів ТАСС у вівторок, 17 листопада.
"Поки нічого страшного не відбувається", - сказав радник Путіна, додавши, що дата виписки не визначена.
На цей час він проходить лікування в стаціонарі.
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Російська вакцина проти коронавірусу: що відомо
- 11 серпня в Росії було зареєстровано першу в світі вакцину від COVID-19 під назвою "Супутник V". Щеплення вже зробили низка державних чиновників, зокрема мер Москви Сергій Собянін.
- Того ж дня Путін розповів, що одна з його дочок випробувала на собі нову вакцину. За його словами, після першого щеплення у його дочки була температура 38, а "на наступний день - 37 із лишком і все".
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