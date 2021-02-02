Експерти наголошують, що людям, які вже заразилися коронавірусом і одужали, все одно повинні зробити щеплення.

Ті, хто вже перехворів на COVID-19, повинні зробити щеплення від коронавірусу. Але експерти попереджають, що такі люди можуть відчути сильні побічні ефекти навіть після однієї дози.

Молекулярний біолог Шеннон Романо захворіла на COVID-19 в кінці минулого березня. Це сталося приблизно через тиждень після того, як вона разом з колегами зачинили свою лабораторію в лікарні Mount Sinai, - пише New York Tiems. Спочатку з'явився виснажливий головний біль, а трохи згодом - висока температура і біль у тілі.

Читайте такожThe Atlantic: Коли люди зможуть нарешті жити без масок?"Я не могла спати, не могла рухатися. Кожна частина тіла просто боліла всередині", - сказала біолог.

Це не той досвід, який вона б хотіла знову пережити. Тому Романо зробила щеплення від COVID-19, щойно така можливість з'явилася. Через два дні після уколу в неї з'явилися симптоми, дуже схожі на хворобу.

"Був такий же головний біль і біль в тілі, як і тоді, коли я хворіла на COVID-19", - розповіла вона.

Романо швидко одужала. Але сильна реакція її тіла на щеплення здивувало біолога. New York Times пише, що нове дослідження може пояснити, чому біолог і багато інших людей, які вже перехворіли на COVID-19, пережили таку потужну реакцію організму на перший же укол вакцини. Автори дослідження, опублікованого на сайті medRxiv, виявили, що люди, які вже були заражені коронавірусом, скаржаться на слабкість, головний біль, високу температуру й біль у кінцівках і тілі після першого уколу частіше, ніж ті, хто ніколи не хворів на COVID-19. У колишніх пацієнтів також спостерігаються вищі рівні антитіл як після першої, так і після другої дози вакцини.

Спираючись на результати дослідження, вчені допускають, що людям, які вже перехворіли на COVID-19, вистачить і однієї дози вакцини.

"Гадаю, одного уколу буде достатньо. Це позбавить людей від непотрібного болю після отримання другої дози і вивільнить додаткові дози для інших", - сказав вірусолог Медичної школи Ікана в Mount Sinai Флоріан Краммер, який виступив автором нового дослідження.

Читайте такожScientific American: Друге покоління вакцин від COVID-19 на підходіДеякі вчені погоджуються з цією логікою. Але інші більш обережні в судженнях. Директор Інституту імунології в Університеті Пенсильванії Джон Веррі сказав, що перш ніж просувати будь-які зміни в політиці вакцинації, варто було б отримати дані про те, що антитіла після однієї дози здатні зупинити розмноження вірусу.

"Те, що антитіла чіпляються до частин вірусу, не означає, що він захистить вас від зараження", - сказав Веррі.

Він також додав, що буде важко визначити, хто раніше був зараженим. Побічні дії після вакцинації цілком очікувані. Їхня поява свідчить6 що імунна система навчилася реагувати на інфекцію і краще підготовлена до боротьби з нею після першого зараження. Вакцини Pfizer і Moderna провокують особливо сильні реакції. Більшість учасників випробувань цих препаратів скаржилися на біль в місці уколу, а більше половини добровольців говорили про відчуття слабкості й головний біль.

Клінічні випробування вакцин від Pfizer і Moderna, в яких взяли участь більше 30 тисяч людей, свідчать, що найгірші побічні дії у людей спостерігалися після другого уколу. У під час випробувань Moderna у людей, які раніше вже хворіли на COVID-19, рідше спостерігалися побічні ефекти, ніж у людей, які ніколи не контактували з коронавірусом.

Читайте такожМеркель: вакцинуватися від COVID-19, ймовірно, доведеться щорокуВтім, в тому, що люди, які пережили COVID-19, переживають більш інтенсивну імунну реакцію на щеплення, немає нічого дивного. Вакцини містять частинки генетичного матеріалу, який змушує тіло виділяти білки з шипів коронавірусу. Люди, які вже були заражені, мають імунні клітини, здатні розпізнати інфекцію. Тож коли вірусні білки з'являються в тілі знову після вакцинації, ці імунні клітини починають їх атакувати. Через це люди й відчувають симптоми.

Вакцина від коронавірусу для України: що відомо

В лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19.

Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн людей (необхідно 2 дози на особу). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров’я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, зараз на стадії доклінічних випробувань перебувають 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, з них 15 - третій, останній етап.

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Переклад: Лесь Димань