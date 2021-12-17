У чоловіка була спільниця, яка мала допомогти йому.

У Польщі затримали 33-річного українця, який пішки перетнув кордон та на авто добирався до Франції.

Про це пише InPoland.

Автівку з порушником зупинили працівники прикордонної служби з Устшиків-Гурних та Сянок у Польщі. У салоні автомобіля марки Opel з українськими реєстраційними номерами перебували двоє громадян: жінка - громадянка України та чоловік, який назвав себе громадянином Литви.

Для перевірки чоловік надав посвідчення особи та водійські права Литви. Втім, після перевірки виявилося, що надані документи - фальшиві.

Правоохоронці встановили, що чоловік – громадянин України, якому заборонили в’їзд до Шенгенської зони. Щоб потрапити до Польщі, він пішки перетнув кордон у Бещадах.

Читайте такожУ Білорусі заявили про "жорстке реагування" на можливі порушення держкордону з боку України"Багато годин у важких зимових умовах він пробирався гірською та лісовою місцевістю. На попередньо узгодженому місці на нього чекав кур’єр на транспортному засобі, який мав забезпечити подальше транспортування на захід Європи. Під час допиту він зізнався, що хотів потрапити до Франції та там оселитися", – розповіла речниця Бещадського прикордонного відділу майор Ельжбета Пікор.

Чоловіка звинуватили у підробці документів та незаконному перетині кордону. Зазначається, що він визнав свою провину і добровільно погодився до умовного покарання та штрафу. Його передали в Україну.

Водночас спільницю чоловіка звинуватили у пособництві незаконному перетину кордону.

Нагадаємо, 4 грудня польські прикордонники затримали ще двох громадян України за пособництво незаконним мігрантам у перетині кордону Білорусі з Польщею.

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Автор: Марта Гичко