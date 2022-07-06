Одна із функцій лайливих слів – швидке відреагування сильних, інтенсивних негативних почуттів.

Психолог Юлія Ворман дала практичні поради, як уникнути вживання лайливих слів, але при цьому давати вихід емоціям.

Про це йдеться в телеграм-каналі "Психологічна підтримка".

"Мабуть, кожен із нас помітив, що під час війни лайку можна почути набагато частіше, ніж у мирний час. І це не дивно, адже одна із функцій лайливих слів – швидке відреагування сильних, інтенсивних негативних почуттів, що у свою чергу допомагає знизити емоційний накал", – зауважує психолог.

Водночас, за її вловами, якщо ви все ж не хочете використовувати для виходу емоцій лайку, можна спробувати зробити наступне:

випишіть на листок усі лайливі слова, що ви найчастіше вживаєте

навпроти кожного зазначеного вами нецензурного слова напишіть слово-замінник, яке є прийнятним у суспільстві (це може бути не тільки слово, а, наприклад, фраза, прислів'я, висловлювання, афоризм)

коли наступного разу виникне потреба у вираженні емоцій через лайку – зробіть це, використовуючи слово/фразу-замінник

"Пам'ятайте, що на те, щоб перевчитися, потрібен час. Тому не засмучуйтесь, якщо не зможете відразу отримати бажаний результат", – додала психолог.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Рівненщині під час онлайн-святкування "останнього дзвоника" підліток доповнив фразу "Слава нації!" нецензурною лайкою (словами "П*здець Російській Федерації"). На його батьків склали адмінпротокол.