Внаслідок ДТП за участі мікроавтобусу з військовими госпіталізовано п'ятьох осіб

За попередніми даними, винен саме водій мікроавтобусу, який не поступився дорогою легковику.

П'ятеро людей опинилися у лікарні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні неподалік площі Шевченка у Оболонському районі.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини автопригоди. На цей час відомо, що відбулося зіткнення мікроавтобуса, автомобіля «Швидкої» та легковика.

"Внаслідок автопригоди п’ятьох осіб (водій легковика та четверо пасажирів мікроавтобуса) із тілесними ушкодженнями доставлені у лікарняні заклади", - зазначили у поліції.Читайте такожУ Києві сталася ДТП за участю двох маршруток: багато постраждалих (фото, відео)Відомості про подію зареєстровані. Зараз вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як зазначається у сюжеті ТСН, у мікроавтобусі їхали службовці Державної прикордонної служби Чернівецької області. За попередніми даними, винен саме водій мікроавтобусу, який не поступився дорогою легковику.

Як повідомляв УНІАН, мікроавтобус з військовими врізався в легкове авто й перекинувся на Водогоні на виїзді із Києва у бік Вишгорода.