На Полтавщині рятувальники зняли з дрейфуючої крижини півсотні рибалок

За результатами рятувальної операції постраждалих немає.

У Полтавській області рятувальники зняли з дрейфуючої крижини 50 рибалок. Читайте такожРятувальники закликають українців не виходити на тонку кригу

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, 24 лютого в 11.23 надійшло повідомлення про те, що біля с. Придніпрянське Кобеляцького району в акваторії Дніпродзержинського водосховища на дрейфуючій крижині (на відстані близько 2 км від берега) знаходяться 50 рибалок.

"У 12:20 рибалки зняті з крижини в задовільному стані, жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

До рятувальних робіт було залучено 8 рятувальників, задіяно 2 одиниці техніки, 2 човни, крім того, в операції брали участь місцеві рибалки на 2 аэроглиссерах.

Відомство закликає українців не виходити на тонкий лід.

Як повідомляв УНІАН, з початку року рятувальники зафіксували вже близько 80 випадків загибелі громадян на водних об'єктах країни.