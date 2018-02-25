У Житомирі пожежні гасили загоряння в одному з розважально-оздоровчих комплексів

Причина загорання наразі встановлюється фахівцями. Внаслідок події травмованих та загиблих немає.

Сьогодні у Житомирі ліквідовували пожежу в одному з розважально-оздоровчих комплексів міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житоимрській області.

"25 лютого о 09:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одному з розважально-оздоровчих комплексів міста Житомира. На місце події одразу було скоординовано 3 відділення рятувальників з 1-ї та 11-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Провівши розвідку всередині будівлі в апаратах на стисненому повітрі, вони встановили, що горить дерев’яна обшивка в приміщенні лазні на площі 15 кв.м",- сказано у повідомленні.

Пожежу локалізовано о 10:15, ліквідовано об 11:26. Вогнем знищено 15 кв.м дерев’яної обшивки в приміщенні лазні. Причина загорання наразі встановлюється фахівцями. Внаслідок події травмованих та загиблих немає.