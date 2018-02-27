У СІЗО Дніпра повісилася "театралка з молотком": потерпілий АТОшник назвав свою версію причин її самогубства (відео)

Постраждалий АТОшник прокоментував смерть Меньшикової в дніпровському СІЗО.

Марину Меньшикову, відому як "театралка з молотком", знайшли повішеною у камері СІЗО Дніпра. Версія вбивства не розглядається.

Читайте такожУ камері було троє людей: з'явилися подробиці самогубства сепаратистки у СІЗО Дніпра"Вона не була в депресії, сиділа в 3-місній камері, де перебувало ще три злочинці, з якими у неї ніяких конфліктів не було", - кажуть в управлінні виконання покарань.

Ветеран АТО, на якого Меньшикова накинулася з молотком в театрі, каже, що такого не очікував. Що штовхнуло її до самогубства, може тільки здогадуватися.

"Може, тому, що її кинули - рідня її кинула, країна, за яку вона боролася, типу "Московія", теж кинула", — припускає АТОшник.

Відео: ТСН

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року поліція Дніпра порушила кримінальне провадження щодо інциденту з учасником АТО під час антракту вистави в Дніпровському театрі опери та балету. Одна з глядачок, побачивши бійця у формі, накинулась на нього з молотком.

За нанесення легких тілесних ушкоджень підозрюваній Меньшиковій було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Однак жінка втекла з-під домашнього арешту та переховувалася від слідства.

Після оголошення її в розшук у червні 2017 року поліцейські встановили місцезнаходження нападниці та доставили її до відділу поліції. Зловмисницю знову відправили під домашній арешт, але вона знову порушила запобіжний захід. Її повторно було оголошено в розшук.

11 січня цього року поліція виявила та затримала підозрювану в Дніпрі.

12 січня рішенням Бабушкінського районного суду Дніпра жінку взято під варту.

29 січня розпочався суд над Меньшиковою. У ході судового засідання стало відомо, що кримінальне провадження, відкрите за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень), перекваліфікували на статтю 296 (хуліганство).

Наступне засідання в справі було заплановане на 23 березня.