В Сумах у супермаркет кинули дві гранати та "коктейль Молотова"

Двоє молодиків, попередньо розбивши шибку у вікні, кинули в приміщення пляшку із займистою речовиною.

У Сумах у супермаркеті по вулиці Героїв Крут, 60/4, де сьогодні вночі стався вибух, зловмисники кинули пляшку із займистою речовиною та дві гранати РГД-5.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко, посилаючись на інформацію керівника Сумської місцевої прокуратури Валерія Могильного.

«Встановлено, що близько 4-ї години ранку двоє молодиків, попередньо розбивши шибку у вікні, кинули в приміщення пляшку із займистою речовиною, а потім, зірвавши чеку, закинули туди дві гранати РГД-5. Після чого в магазині спрацювала сигналізація. Вибухом пошкоджено обладнання магазину та товар. Сума збитків встановлюється. Люди не постраждали», – зазначив Могильний.

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Сумська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного пошкодження супермаркету, на даний час тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, які скоїли цей злочин.

Відомості до ЄРДР внесено за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Поліція почала розслідування за фактом вибуху в одному з магазинів по вулиці Героїв Крут, який стався сьогодні о четвертій ранку.

Раніше у британському Лестері прогримів вибух. Вибухом повністю знищено двоповерхову будівлю, в якій розташовувався польський продуктовий магазин.