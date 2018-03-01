У Черкасах тролейбус через ожеледицю вилетів з дороги (фото)

Обійшлося без постраждалих, навіть тролейбус не отримав пошкоджень.

У Черкасах на вулиці Дахновській через ожеледицю тролейбус злетів на узбіччя.

Про це повідомляють місцевий житель Валерій Мироненко в Facebook.

"Щоб уникнути зіткнення з машиною, яку різко почало заносити, водій тролейбуса миттєво та професійно відреагував на ситуацію.10-тонний тролейбус на такій ковзанці зупинити миттєво просто не можливо. Водій був змушений гальмувати і брати ближче до узбіччя, де дорога не має такого накату, але слизька дорога зробила свою справу - тролейбус понесло і розвернуло", - повідомив він, зазначивши, що інцидент стався 28 лютого.

За словами очевидця, обійшлося без постраждалих, навіть тролейбус не отримав пошкоджень.

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