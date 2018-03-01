У Черкасах тролейбус через ожеледицю вилетів з дороги (фото)
10:59, 01 березня 2018Інциденти
411 0
Обійшлося без постраждалих, навіть тролейбус не отримав пошкоджень.
Слизька дорога зробила свою справу - тролейбус понесло і розвернуло / Валерій Мироненко в Facebook
У Черкасах на вулиці Дахновській через ожеледицю тролейбус злетів на узбіччя.
Про це повідомляють місцевий житель Валерій Мироненко в Facebook.
"Щоб уникнути зіткнення з машиною, яку різко почало заносити, водій тролейбуса миттєво та професійно відреагував на ситуацію.10-тонний тролейбус на такій ковзанці зупинити миттєво просто не можливо. Водій був змушений гальмувати і брати ближче до узбіччя, де дорога не має такого накату, але слизька дорога зробила свою справу - тролейбус понесло і розвернуло", - повідомив він, зазначивши, що інцидент стався 28 лютого.
Тролейбус не отримав пошкоджень / Валерій Мироненко в Facebook
За словами очевидця, обійшлося без постраждалих, навіть тролейбус не отримав пошкоджень.
Як повідомляв УНІАН, у Херсоні сніговий апокаліпсис: снігу місцями намело по шию, городяни пересуваються на лижах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Снігопад в Україні