Київський "опер", який "кришував" наркоторговців, під час затримання розтрощив кілька авто (фото)

Під час затримання 28-річний старший лейтенант поліції чинив опір і розтрощив кілька автомобілів.

У Києві затримано наркоторговців та старшого лейтенанта поліції, який «кришував» їх.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, в ході негласних слідчих дій було встановлено, що розповсюджувач опію ацетильованого протягом останніх півроку щомісячно сплачував правоохоронцю данину за можливість безперешкодно продавати наркотики у Києві та області.

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У подальшому в ході спецоперації ввечері 1 березня під час отримання грошових коштів був затриманий оперуповноважений Головного управління Нацполіції у Київській області, який і сприяв «кришуванню» наркобізнесу.

Під час затримання 28-річний старший лейтенант почав чинити опір представникам оперативних спецслужб та намагався втекти від правоохоронців на власному автомобілі, розтрощивши авто, якими були перекриті шляхи «відходу».

Загалом за результатами операції було затримано двох наркоторговців за підозрою у вчинені злочинів, передбачених ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів), та працівника поліції – за ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.