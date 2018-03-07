Напередодні 8 березня у Львові "замінували" одразу три бізнес-центри

Лист про замінування, написаний російською мовою, надіслали на електронну пошту Центру безпеки міста.

Сьогодні близько 11.30 до поліції надійшло повідомлення про закладання вибухівки у трьох бізнес-центрах Львова.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області, лист про замінування, написаний російською мовою, надіслали на електронну пошту Центру безпеки міста.

"Сьогодні, 7 березня, близько 11.30 до поліції надійшло повідомлення від працівників Центру безпеки міста про те, що на їх електронну адресу надійшов лист російською мовою про закладення вибухівки в закладах міста на вулицях Промисловій, 52, Героїв УПА,73 та Богдана Хмельницького, 176", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють представники поліції, вибухотехніки та кінологи з собаками.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері в Одесі через неправдиве повідомлення про замінування із залізничного вокзалу евакуювали близько 1,5 тис. людей.