У Харкові поліція під час обшуків вилучила майже 150 кг трамадолу
Співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України під час обшуків вилучили 146 кг трамадолу на орієнтовну суму понад 10 млн грн.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.
"ГСУ НП України, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, одночасно проведено 13 обшуків", - написала вона.
За її словами, під час двох обшуків, правоохоронці вилучили 146 кг трамадолу.
"За місцем мешкання одного із фігурантів провадження проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 4000 євро, 3 полімерні пакети з порошкоподібною кристалічною речовиною білого кольору вагою 5 кг. В дачному будинку іншого громадянина, раніше судимого за збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах, виявлено та вилучено 141 кг порошкоподібну речовину білого кольору, яка відповідно до висновків судової експертизи виявилась трамадолом", - уточнила Сарган.
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За даними прес-секретаря Луценка, орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів на «чорному» ринку становить понад 10 млн. грн.
"Вищевказаних осіб затримано на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, покарання за яке передбачено у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 12 років з конфіскацією майна", - написала вона.
Як уточнив у коментарі УНІАН речник Національної поліції України Ярослав Тракало, усі обшуки проходили у Харкові.