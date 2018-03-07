У Харкові поліція під час обшуків вилучила майже 150 кг трамадолу

Двом особам загрожує позбавлення волі строком від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України під час обшуків вилучили 146 кг трамадолу на орієнтовну суму понад 10 млн грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"ГСУ НП України, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, одночасно проведено 13 обшуків", - написала вона.

За її словами, під час двох обшуків, правоохоронці вилучили 146 кг трамадолу.

"За місцем мешкання одного із фігурантів провадження проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 4000 євро, 3 полімерні пакети з порошкоподібною кристалічною речовиною білого кольору вагою 5 кг. В дачному будинку іншого громадянина, раніше судимого за збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах, виявлено та вилучено 141 кг порошкоподібну речовину білого кольору, яка відповідно до висновків судової експертизи виявилась трамадолом", - уточнила Сарган.

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За даними прес-секретаря Луценка, орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів на «чорному» ринку становить понад 10 млн. грн.

"Вищевказаних осіб затримано на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, покарання за яке передбачено у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 12 років з конфіскацією майна", - написала вона.

Як уточнив у коментарі УНІАН речник Національної поліції України Ярослав Тракало, усі обшуки проходили у Харкові.