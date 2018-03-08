На Житомирщині перекинувся рейсовий автобус без пасажирів (фото)

Пригода трапилася на 233 км автодороги "Київ-Ковель".

На Житомирщині перекинувся рейсовий автобус без пасажирів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

7 березня о 10:53 відділення олевських рятувальників у складі 5 чоловік залучалися до проведення аварійно-рятувальних робіт по деблокуванню водія з пошкодженого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автобуса.

Пригода трапилася на 233 км автодороги "Київ-Ковель". Водій рейсового автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб занесло на узбіччя і він перекинувся на бік. На щастя, пасажирів в салоні не було.

Бійці ДСНС за допомогою бензоріза зрізали люк на даху автобуса і через нього дістали водія. Чоловік не постраждав і від госпіталізації відмовився.