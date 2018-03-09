Пожежа на Запорізькому залізорудному комбінаті: рятувальники розповіли подробиці (відео)
09:38, 09 березня 2018Інциденти
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Під час пожежі на Запорізькому залізорудному комбінаті під землею на глибині 640 метрів знаходилось 80 шахтарів.
Під час пожежі на шахті "Експлуатаційна" у Запорізькій області під землею знаходилися 80 гірників, в результаті інциденту 6 осіб госпіталізовано, жертв немає.
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Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. За даними відомства, займання кабелю у вантажному стовбурі сталося 8 березня близько 13:00 на шахті ЗАТ "Запорізький залізорудний комбінат" на горизонті 640 м.
Займання ліквідували, 80 гірників було піднято на поверхню. В даний час шахта працює в штатному режимі.
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