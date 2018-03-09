У Львові жінка-самогубця вистрибнула з 8-го поверху на припарковане авто

Жінка залишила передсмертну записку. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

У Львові жінка-самогубця вистрибнула з вікна квартири на 8-му поверсі житлового будинку і від отриманих травм загинула на місці.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області, жінка впала на припаркований біля будинку автомобіль-таксі.

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«Загиблою виявилась 37-річна львів’янка, яка мешкала у цьому будинку. Жінка залишила передсмертну записку, тож, за попередньою версією, це було самогубство», - зазначається у повідомленні.

Також, за інформацією поліції, на момент, коли потерпіла випала з вікна, у квартирі перебували її рідні.

Всі обставини події розслідуються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, додали у поліції.

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