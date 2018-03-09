На нелегальній фабриці цигарок у Польщі затримали українців

Польські правоохоронці вилучили декілька сотень тисяч сигарет, понад 2 тонни тютюну, сигаретний папір та фільтри.

У місті Опатувек в центральній Польщі поліцейські затримали трьох громадян України, які працювали на нелегальній фабриці з виготовлення сигарет, а також власника бізнесу.

Читайте такожУ Києві піймали поляка, якого оголосили у міжнародний розшук за викрадення з банку майже 2 мільйонів євроЯк повідомляє «Польське радіо», у приміщенні фабрики працювала виробнича лінія, встановлені камери відеонагляду, а вікна були захищені антивандальними жалюзі.

Співробітники Центрального слідчого бюро поліції вилучили декілька сотень тисяч сигарет, понад 2 тонни тютюну, сигаретний папір та фільтри.

Трьох громадян України затримано на місці. Їхнього начальника поліція затримала в місті Конін. У нього вдома було виявлено ще 500 тис. сигарет і понад півтонни тютюну. Як виявилося, чоловік раніше вже був засуджений за подібний злочин, але не прибув відбувати покарання.

Збитки держбюджету через несплачені підприємством податки оцінюються у 3,2 млн злотих (761 тис. євро).

За рішенням суду, затриманих заарештовано на три місяці.

Раніше повідомлялось, що Варшаві в автобусі побили двох українців. Повідомлялось, що чоловік зачепив і побив двох громадян України у зв'язку з їхньою національністю.

Нападнику вдалося втекти. Однак поліція затримала 27-річного чоловіка, якому вже висунуто звинувачення у побитті на національному ґрунті. Агресору загрожує до п’яти років позбавлення волі.