Трагедія у Кіровоградській області: під час пожежі загинуло троє маленьких дітей (відео)
20:31, 10 березня 2018Інциденти
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Мати пішла з дому та залишила дітей без нагляду.
Пожежники знайшли тіла дітей у будинку \ фото УНІАН
У Кіровоградській області під час пожежі загинули троє дітей. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України, пожежа сталася сьогодні у селі Верблюжка Новгородківського району.
На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу полум’я охопило одноповерховий житловий будинок з пічним опаленням площею орієнтовно 70 кв.м.
Під час гасіння вогню було виявлено тіла трьох загиблих дітей 2017, 2015 та 2014 років народження.
Як з’ясувалось, мати пішла з дому та залишила дітей без нагляду.
Силами вогнеборців та місцевої пожежної команди пожежу було ліквідовано.
Причини займання та смерті дітей встановлюють фахівці.
Троє маленьких дітей загинули у вогні на Кіровоградщині
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