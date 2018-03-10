Трагедія у Кіровоградській області: під час пожежі загинуло троє маленьких дітей (відео)

20:31, 10 березня 2018
Інциденти
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фото УНИАН

У Кіровоградській області під час пожежі загинули троє дітей. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України, пожежа сталася сьогодні у селі Верблюжка Новгородківського району.

На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу полум’я охопило одноповерховий житловий будинок з пічним опаленням площею орієнтовно 70 кв.м.

Під час гасіння вогню було виявлено тіла трьох загиблих дітей 2017, 2015 та 2014 років народження.

Як з’ясувалось, мати пішла з дому та залишила дітей без нагляду.

Силами вогнеборців та місцевої пожежної команди пожежу було ліквідовано.

Причини займання та смерті дітей встановлюють фахівці.

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Теги: #діти#пожежа