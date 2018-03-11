На березі врятованих одразу передали до рук медиків. Обоє рибалок перебували у стані шоку.

На Житомирщині врятували двох рибалок, які провалились під кригу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

11 березня о 08:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селищі Ємільчине на річці Уборть тонуть двоє рибалок.

Вже на місці пригоди було встановлено, що у воді, на відстані близько 15 м від берега, знаходяться двоє чоловіків. Вони тримались за крижину та були майже по шию у воді.

"Бійці ДСНС викликали «швидку допомогу», після чого проклали від берега до пролому на кризі драбину. Двоє рятувальників тримали її з берега, а третій поповз по ній до потопаючих. Діставшись до пролому, він простягнув одному з рибалок рятувальну мотузку, якою бійці ДСНС підтягнули його до берега. З іншим потопаючим рятувальник повертався з водойми по драбині. Лід постійно тріщав під ними, однак, на щастя, вони не провалились", - уточнили УНІАН рятувальники.

На березі врятованих одразу передали до рук медиків. Обоє рибалок перебували у стані шоку. 63-річного чоловіка госпіталізовано до Ємільчинської центральної районної лікарні, а його 37-річний чоловік від госпіталізації відмовився.