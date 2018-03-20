Відео жорстокої бійки школярок на Житомирщині вразило мережу

Першоджерело видалили, проте ситуацією вже зацікавилася поліція.

У Коростені на Житомирщині відзняли на відео дитячу бійку. Одна з дівчат знімала жорстоке побиття на мобільний телефон, а потім цей запис виклали в соцмережі, де він розлетівся в тисячах поширень.

З’ясовувати стосунки заходилися дівчата віком 14 і 15 років. Це було ввечері близько 22:00 години в парку – бійка відбувалася просто на снігу, йдеться в сюжеті ТСН.

"З’ясувати причин не вдалося, бо одна говорить одне, друга - інше, обидві дівчинки з кризових родин", - розповіла інспектор ювенальної превенції коростенської поліції Ольга Яценко. Постраждала та її кривдниця навчаються у різних школах, але живуть поруч.

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Мама побитої говорити відмовляється і доньці теж не дозволяє. "Це наше особисте, ми даємо раду самі", - сказала по телефону Галина Радченко. У школі кажуть, що дівчинка лишилася вдома з бронхітом. "Хороша дитина, не є проблемною, але в школу ходити не хоче", - пояснила директор НВК №12 Галина Нижник. Педагоги кажуть, що напередодні говорили і з ученицею, і з мамою, але побоїв на дитині не помітили. "Мама каже, що там нема нічого. Спочатку, коли вона прийшла додому вже пізно ввечері, то було трошечки припухле і почервоніння", - розповіла директор школи.

Найкраща подружка і водночас кривдниця дівчинки вчиться у ЗОШ №3. Педагоги просять журналістів її не турбувати. "Перебуває у стресовому стані, сльози, дитина на межі нервового зриву. І соціальні служби тут були, і поліція", - пояснив директор цієї школи Ігор Туровський. Дівчинка ця з неблагонадійної сім’ї, котра перебуває на обліку у соціальних служб. Вона часто пропускає уроки, але агресії досі за нею не помічали – причиною того, що сталося, ладні вважати алкоголь. "Поліції давали пояснення, що вони пили вино", - розповів директор.

Справу в поліції, найвірогідніше, закриють, бо мама постраждалої дівчинки відмовилася писати заяву. Психологи не відкидають, що це могла бути і вдавана агресія – розіграна сценка для лайків в інтернеті.

Як повідомляв УНІАН, у Полтаві група дівчаток побила 8-класницю прямо біля школи. Інцидент стався 12 листопада 2017 року.