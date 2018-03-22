У Запоріжжі сталися сутички між поліцією і ветеранами АТО: є постраждалі

Сьогодні в Запоріжжі кілька десятків ветеранів АТО зібралися на мітинг під будівлею Запорізької облради, вимагаючи від депутатів забезпечити прозорість виділення їм земельних ділянок.

У Запоріжжі в результаті зіткнень з поліцією біля будівлі обласної ради постраждали двоє ветеранів АТО, ще одного затримано.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ветерани АТО, які прийшли на мітинг під будівлю облради з вимогою прозорого виділення земельних ділянок і прорвалися в зал засідань, почали вимагати надати їм слово. Після того як їхнє прохання не було задоволене, між ними і поліцейськими сталася чергова сутичка у фойє будівлі.

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Одного з військових - колишнього бійця батальйону «Донбас» - затримали і вивели на вулицю, посадивши в автозак. Однак ветерани АТО заблокували виїзд спецтранспорту, почали перевертати сміттєві баки з вимогою випустити їхнього побратима. В результаті почалася бійка. На даний момент відомо про двох постраждалих серед активістів - у них розбиті голови. З боку поліцейських постраждалих немає.

Затриманого поліцейським вдалося вивезти з двору обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Запоріжжі кілька десятків ветеранів АТО провели мітинг під будівлею Запорізької облради, вимагаючи від депутатів забезпечити прозорість виділення їм земельних ділянок. Після того як почалося сесійне засідання, бійці АТО намагалися увійти до зали, проте охорона їх не пускала, мотивуючи це тим, що про свій намір бути присутніми на сесії ветерани АТО повинні були заявити заздалегідь.

Після цього в холі будівлі стався силовий конфлікт між бійцями АТО і охороною. Ветерани АТО почали перелазити через металеву огорожу, потім відсунули турнікет. До зали засідань пройшли близько 30 осіб.