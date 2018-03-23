"Спалився": у Тернополі водій похизувався порушенням правил дорожнього руху й попався поліції (відео)

Відеозапис, на якому водій порушує правила дорожнього руху, набув широкого розголосу та резонансу.

У Тернополі поліцейські встановили особу водія, який вирішив похизуватися на відео, як він порушує ПДР.

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Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, після того, як у соцмережі відеозапис із порушенням водієм правил та створенням аварійних ситуацій, набув широкого розголосу та резонансу, поліцейські приступили до пошуку водія. Було встановлено, що на відео фігурує Toyota Сamry.

Патрульним вдалося встановити особу водія-правопорушника. Ним виявився 22-річний мешканець Тернополя.

Інспектори винесли водієві постанову за ч.2 ст.122 КУпАП та адміністративний протокол за ч.4 ст.122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості).