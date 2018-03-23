В Одесі невідомий зарізав охоронця клубу єдиноборств

Мертвого 58-річного чоловіка з колотими ранами було виявлено поблизу автостоянки торгового центру в Одесі.

В Одесі на вулиці біля торгового центру невідомий зарізав охоронця спортивного клубу.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, мертвого 58-річного чоловіка з колотими ранами було виявлено поблизу автостоянки торгового центру «Середньофонтанський» у Семафорному провулку ввечері 22 березня.

За даним фактом Шевченківським відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють свідків і очевидців події, а також вживають заходів з встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

За даними представника главку поліції, загиблий був охоронцем клубу єдиноборств «Тайгер», який розташований у приміщенні житлового комплексу, розташованого поблизу торгового цетру.

Убитий був інвалідом - у зв'язку з відсутністю ноги пересувався на протезі.