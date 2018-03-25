Екс-очільника патрульної поліції Харкова затримали за нетверезе водіння – ЗМІ (відео)

Водій намагався втекти від правоохоронців та чинив спротив поліцейським при затриманні.

Колишній очільник патрульної поліції Харкова Євген Мельник затриманий за керування автомобілем в нетверезому стані в Києві. При затриманні він чинив супротив та вдарив поліцейського.

Як повідомляється на сторінці проекту «Киев оперативный» в Facebook, переслідування автомобіля чоловіка правоохоронці почали через те, що він проїхав на на червоне світло.

«Перший в світі безпілотний Mitsubishi, д.н.з.AI0010MI («що ти скажеш на це, Ілон Маск?»)! Принаймні, такий висновок можна зробити зі слів чоловіка, який знаходився у кайданках під час нашого прибуття на місце. За його словами, він сидів на задньому сидінні, а його автомобіль сам проїхав на заборонений сигнал світлофору (біля ТРЦ Lavina), через що за ним і почалося переслідування. “Поїздка з вітерцем” закінчилась аж на вулиці Рубежівський», - зазначено у повідомленні.

Стверджується, що одразу після зупинки водій намагався втекти, а після затримання – вчиняв супротив, не виконував законні вимоги поліцейського, а потім взагалі вдарив його в обличчя.

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У водія були ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити швидкий тест на місці він відмовився і поїхав до лікаря-нарколога. Крім того, заявив, що знає легкий спосіб як визнати протокол недійсним.

«А тепер - найцікавіше! Водієм виявися Мельник Євген Олександрович. Раніше очолював патрульну поліцію в місті Харкові. До речі, на пана Євгена в 2014 вже складали протокол за кермування у стані сп’яніння. Як каже сам Євген, його тоді підставили. Надавати водійське посвідчення не став, не відомо чи взагалі воно в нього є», - вказано у публікації.

Раніше повідомлялось, що у Київській області BMW виїхав на зустрічну і зіткнувся з вантажівкою, загинули чотири людини.