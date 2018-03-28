У Львові вночі затримали 22-річного наркокур'єра

Чоловік зізнався, що на сайті продажу наркотичних речовин знайшов роботу розповсюджувача.

Патрульні інспектори затримали чоловіка, який розповсюджував так звані «закладки» з наркотиками. З його слів, цю роботу він знайшов в інтернеті.

Про це повідомляє Zahid.net. Близько 4 години ранку патрульні помітили підозрілого чоловіка на вулиці Жовківській. При огляді його речей він дістав невідомий згорток, сказав, що це жувальні гумки, однак почав втікати.

«У 22-річного парубка виявили при поверхневій перевірці 33 пакунки з різними речовинами загорнуті в ізоленту чорного, синього та червоного кольорів. Чоловік зізнався, що на сайті продажу наркотичних речовин знайшов роботу розповсюджувача», ‒ розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Підозрюваний зізнався, що робив так звані «закладки» наркотичних речовин по Львову. Тільки на одній із вулиць він заховав 20 згортків. Він показав патрульним ці місця.

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Затриманий 22-річний громадянин раніше притягався до адміністративної відповідальності за хуліганство. Йому загрожує кримінальна відповідальність у сфері незаконного обігу наркотиків, зберігання та можливому розповсюдженні.

Раніше стало відомо, що у Харкові правоохоронцям продавали наркотики через офіцерів патрульної поліції.