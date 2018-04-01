В Івано-Франківську в результаті стрілянини біля нічного клубу постраждали дві особи

Очевидці повідомили, що невідомі стріляли по людях на сходах і самому приміщенні нічного клубу.

В Івано-Франківську внаслідок стрілянини біля нічного клубу поранено двох осіб, поліція затримала 11 підозрюваних.

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Івано-Франківської області, сьогодні, 1 квітня, близько третьої години ночі на лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину біля нічного клубу на вулиці Івасюка.

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За інформацією поліцейських, у стрілянині брали участь 11 чоловіків біля трьох автомобілів.

"На місце негайно прибули кілька екіпажів патрульної поліції. Очевидці повідомили, що невідомі стріляли по людях на сходах і самому приміщенні нічного клубу. В цей час поліцейські побачили, як кілька чоловіків сідають в автомобіль Nissan і стріляють, намагаючись утекти", - йдеться у повідомленні.

Патрульні оперативно затримали чотирьох чоловіків біля автомобіля, а одного – у кущах через дорогу. Ще одного зловмисника спіймали у дворах за будівлею закладу.

"Внаслідок стрілянини двоє відвідувачів нічного клубу поранені в ноги, їх госпіталізували. В цей час інші екіпажі вже були орієнтовані на виявлення автомобілів Volkswagen Caddy та Toyota Land Cruiser Prado, на яких втекли причетні до стрілянини. Через кілька хвилин автомобілі заблокували на вулиці Незалежності, а п’ятьох чоловіків затримали. В усіх автомобілях була автоматична і травматична зброя", - повідомили у поліції.

Всі 11 затриманих – мешканці Київської, Харківської та Луганської областей. Чоловіків освідчили на стан сп’яніння та доставили у міський відділ поліції.

Триває перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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