У школі Києва першокласниця пережила клінічну смерть

Причини нещасного випадку встановлюються. Все буде з'ясовано у ході розслідування.

У школі № 69 в Києві сталася НП, там учениця першого класу пережила клінічну смерть.

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Жахливий випадок стався в шкільній їдальні. Дівчинка збиралася купити собі поїсти, як раптом їй стало зле і вона знепритомніла. Встигла сказати лише "Ой" і впала, передає "Город Киев".

Випадок підтвердили в департаменті освіти і науки КМДА.

"На місце події одразу ж прибули лікарі "швидкої допомоги", які зафіксували клінічну смерть дівчинки. До школи негайно викликали реанімаційну бригаду, якій вдалося відновити життєдіяльність дитини. Дівчинку забрали до реанімаційного відділення лікарні", — розповіли в департаменті.

Як повідомляли ЗМІ, у Києві однокласники побили школяра і зламали йому хребет.