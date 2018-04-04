У школі Києва першокласниця пережила клінічну смерть

14:49, 04 квітня 2018
Інциденти
2058
Дівчинку забрали в реанімаційне відділення / фото УНІАН

Читайте такожСамогубство п'ятикласника в Одесі: хлопчик захоплювався суїцидальною «грою»

Жахливий випадок стався в шкільній їдальні. Дівчинка збиралася купити собі поїсти, як раптом їй стало зле і вона знепритомніла. Встигла сказати лише "Ой" і впала, передає "Город Киев".

Випадок підтвердили в департаменті освіти і науки КМДА.

"На місце події одразу ж прибули лікарі "швидкої допомоги", які зафіксували клінічну смерть дівчинки. До школи негайно викликали реанімаційну бригаду, якій вдалося відновити життєдіяльність дитини. Дівчинку забрали до реанімаційного відділення лікарні", — розповіли в департаменті.

Як повідомляли ЗМІ, у Києві однокласники побили школяра і зламали йому хребет.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#школа#учениця