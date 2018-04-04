У школі Києва першокласниця пережила клінічну смерть
14:49, 04 квітня 2018Інциденти
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Причини нещасного випадку встановлюються. Все буде з'ясовано у ході розслідування.
Дівчинку забрали до реанімаційного відділення / фото УНІАН
У школі № 69 в Києві сталася НП, там учениця першого класу пережила клінічну смерть.
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Жахливий випадок стався в шкільній їдальні. Дівчинка збиралася купити собі поїсти, як раптом їй стало зле і вона знепритомніла. Встигла сказати лише "Ой" і впала, передає "Город Киев".
Випадок підтвердили в департаменті освіти і науки КМДА.
"На місце події одразу ж прибули лікарі "швидкої допомоги", які зафіксували клінічну смерть дівчинки. До школи негайно викликали реанімаційну бригаду, якій вдалося відновити життєдіяльність дитини. Дівчинку забрали до реанімаційного відділення лікарні", — розповіли в департаменті.
Як повідомляли ЗМІ, у Києві однокласники побили школяра і зламали йому хребет.
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