В цех заводу "Укроборонпрому" кинули дві гранати

Вже готується розпорядження про підвищення заходів безпеки на підприємствах концерну.

5 квітня о 2:05 у приміщенні виробничого цеху черкаського ДП "НВК Фотоприлад", що входить до складу ДК "Укроборонпром", зафіксовано спрацювання охоронної сигналізації і вибух.

Про це повідомляє прес-служба концерну. На місце події викликано представників поліції, СБУ та ДСНС.

"При огляді приміщення, за слідами воронки та уламків, констатовано підрив однієї гранати типу РГД-5 та зафіксовано ще одну гранату цього типу, що не розірвалася через невитягнуту повністю чеку. У результаті вибуху постраждалих осіб немає. Вибухом вибито вікна. Розмір матеріальних збитків встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін повідомив, що готується розпорядження про підвищення заходів безпеки на підприємствах концерну.

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"Правоохоронці наразі аналізують знайдені докази та записи камер спостереження, які могли зафіксувати зловмисників. На підприємстві не переривалися виробничі процеси", - додали у концерні.

Як відомо, ДП "НВК Фотоприлад" – стратегічне для оборонної галузі України підприємство, яке спеціалізується на розробці та виготовлені приладів нічного бачення, систем прицілювання, наведення і керування вогнем для бронетанкової техніки та військової авіації. Високотехнологічна продукція підприємства застосовується у танках "Булат" та "Оплот", а також у протитанкових ракетних комплексах вертольотів.