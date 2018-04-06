На голову одягли чорні пакети: у центрі Києва викрали іноземців
16:08, 06 квітня 2018Інциденти
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У салоні машини чоловікові та жінці на голову одягли чорні пакети.
НП сталася на вул. Антоновича в Голосіївському районі / Гугл карти
У Києві в Голосіївському районі невідомі викрали 32-річного підприємця разом з 25-річною дівчиною, обоє – громадяни Китаю.
Злочин стався ввечері 5 квітня на вул. Антоновича, передає "Обозреватель", посилаючись на власні джерела.
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Невідомі підбігли до іноземців та заштовхали їх в автомобіль Chevrolet. У салоні машини чоловікові та жінці на голову одягли чорні пакети, після чого автомобіль зник з місця події.
Злочинці відвезли своїх жертв до Боярки Києво-Святошинського району, де в іноземців відібрали документи, мобільні телефони і близько $10 тис., після чого відпустили.
Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькому судитимуть групу зловмисників, які з метою пограбування підсипали своїм жертвам психотропні препарати.
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