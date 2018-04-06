На голову одягли чорні пакети: у центрі Києва викрали іноземців

У салоні машини чоловікові та жінці на голову одягли чорні пакети.

У Києві в Голосіївському районі невідомі викрали 32-річного підприємця разом з 25-річною дівчиною, обоє – громадяни Китаю.

Злочин стався ввечері 5 квітня на вул. Антоновича, передає "Обозреватель", посилаючись на власні джерела.

Читайте такожНа Одещині постріли у повітря запобігли лінчуванню

Невідомі підбігли до іноземців та заштовхали їх в автомобіль Chevrolet. У салоні машини чоловікові та жінці на голову одягли чорні пакети, після чого автомобіль зник з місця події.

Злочинці відвезли своїх жертв до Боярки Києво-Святошинського району, де в іноземців відібрали документи, мобільні телефони і близько $10 тис., після чого відпустили.

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькому судитимуть групу зловмисників, які з метою пограбування підсипали своїм жертвам психотропні препарати.