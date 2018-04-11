"Бився головою об стіну": у Лук'янівському СІЗО при загадкових обставинах помер ув'язнений

У чоловіка діагностували синці, забої та гематоми обличчя, а також відкриту черепно-мозкову травму.

У лікарні, 9 квітня, помер 22-річний засуджений, який відбував покарання у Лук'янівському СІЗО. У Мін'юсті заявили, що він бився головою об стіну.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

Як розповів представник заступника міністра юстиції Дениса Чернишова Юрій Маслак, 3 квітня житель Києва був засуджений за крадіжку. Того ж дня його доправили до Лук'янівського СІЗО, де помістили в камеру.

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"Потім він почав неадекватно вести і проявляти буйство - битися головою об предмети, об стіну. 5 квітня його помістили в медичну частину, в спеціальну камеру, де через ці цих поранення, які він отримав в попередній камері, йому стало гірше і він був госпіталізований у клінічну лікарню", - заявив прес-секретар.

Засуджений помер 9 квітня о 12:40 у відділенні реанімації Київської міської клінічної лікарні. За попередніми даними, у чоловіка діагностували синці, забої та гематоми обличчя, а також відкриту черепно-мозкову травму. Маслак зазначив, що лікарі не виявили слідів насильницької смерті.

Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Як повідомляв УНІАН, мати обвинуваченого росіянами в організації диверсий в Криму Євгена Панова Віра Котелянець заявила, що в СІЗО №1 Сімферополя затриманим, в тому числі її синові, дають їжу з личинками і мухами.