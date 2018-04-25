"Ігор і охоронець лежали в калюжі крові": очевидець розповів про вбивство бізнесмена в Херсоні

Чоловік розповів, що побачив тільки спину людини, яка втекла. У бізнесмена залишилися двоє дітей.

Очевидець розповів подробиці замаху на бізнесмена Ігоря Пащенка, якого розстріляли 24 квітня в Херсоні.

Про це повідомляє "Обозреватель". "Було близько 7 вечора. Я вийшов вигуляти собаку. З Ігорем ми особливо не знайомі, але віталися. Кивнув йому, пішов далі. Не встиг пройти пару метрів, як почув звуки за спиною. Я людина не військова. Так що звук пострілів мені особливо не знайомий. Тому спочатку не зрозумів, що там сталося", - розповів чоловік.

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"Почув крик, обернувся, дивлюся, а Ігор і його охоронець лежать в калюжі крові. Я остовпів так, що навіть не подивився спочатку, хто стріляв. Потім побачив тільки спину людини, яка втекла. Не знаю, кому там Пащенко так насолив. У Херсоні все чули, що у нього був конфлікт з нашим колишнім мером Сальдо. Але подробиць я не знаю. Може він і кому-то ще насолив. Шкода його сім'ю. У нього, здається, залишилися двоє дітей", — додав очевидець.

Раніше повідомлялося, що в Херсоні ввечері 24 квітня застрелили місцевого бізнесмена Ігоря Пащенка. Його охоронець був важко поранений і на даний момент знаходиться в лікарні.