У Києві на Позняках загинув чоловік внаслідок вибуху автомобіля
У Києві в результаті вибуху автомобіля загинув чоловік, ще один отримав тілесні ушкодження. Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції.
Вибух стався в Дарницькому районі. О 22:20 правоохоронцям повідомили, що по вул. Михайла Драгоманова, 44-А вибухнув автомобіль.
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На місце виїхали керівники столичної та Дарницької поліції, наряди патрульних, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, лікарі і рятувальники.
Попередньо, в результаті вибуху один чоловік загинув, інший отримав тілесні ушкодження.
Згідно з попередніми висновками експертів, в автомобілі Chevrolet, який рухався, вибухнула граната.
За фактом вибуху відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно бійка у столичному парку закінчилася вибухом гранати.