Водій кричав "Допоможіть!", пасажир вже не ворушився: очевидці розповіли про підрив авто з журналістом у Києві (відео)

Вибух стався в людному місці на проїжджій частині під багатоповерхівкою.

Водія авто, в якому вибухнула граната, врятували свідки події, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Інцидент стався близько 22:00 у п'ятницю, 27 квітня, на Позняках в Києві. Пасажир загинув. Вибух стався в людному місці на проїжджій частині під багатоповерхівкою. На щастя, з десятків перехожих, що були поруч, ніхто не постраждав.

Охоронець намети в парку Юрій розповів, що автомобіль тільки рушив зі світлофора, як попереду щось вибухнуло, а салон спалахнув.

"Прилетіло скло, а потім водій почав кричати: "Допоможіть, допоможіть!" Він у свідомості був, осколкові порізи, лікоть – сильна кровотеча... Обличчя була в сажі", – розповів охоронець Юрій Стефанюк.

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Свідки кажуть, що вибух прогримів в салоні автомобіля, з боку переднього пасажирського сидіння, і врятувати пасажира шансів не було.

"Там, де пасажир сидів – його сторона більше горіла. Він навіть не ворушився", – згадала працівниця піцерії Вікторія Татарчук.

Водія витягли і стали надавати медичну допомогу, накладати джгути. Чоловік, втрачаючи свідомість, тільки просив зв'язатися з рідними. Швидка, яка примчала через кілька хвилин після вибуху, терміново госпіталізувала водія.

Чоловік зараз знаходиться в лікарні швидкої допомоги, його прооперували, він в реанімації, в тяжкому стані. У поліції кажуть, що слідчі ще не мали можливості з ним поспілкуватися.

Експерти вже визначили, що вибухнула граната. Втім везли її в машині водій з пасажиром, або хтось закинув її через вікно – правоохоронці ще досліджують.