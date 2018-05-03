У Сумах затримали одного з трьох чоловіків, які побили і пограбували старлея поліції

Нанісши численні удари, нападники відібрали у поліцейського барсетку, портмоне, банківські картки, ключі від будинку та автомобіля, а також мобільний телефон.

У Сумах затримано і взято під варту 29-річного підозрюваного в розбійному нападі на офіцера поліції.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар прокуратури Сумської області Наталя Науменко, сумчанину, який підозрюється в розбійному нападі на 34-річного чоловіка, сьогодні ввечері, 2 травня, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

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«Подія сталась 30 квітня на вул. Прокоф’єва у м. Суми близько 2:20. Тоді троє чоловіків напали на перехожого, побили його та забрали всі цінні речі. Одного з нападників затримали співробітники поліції, особи інших двох встановлюються. Потерпілий, який є співробітником поліції, перебуває в лікарні», – зазначила Науменко.

За її інформацією, дії затриманого кваліфіковано за ч.2 ст.187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, що передбачає позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Тим часом Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України повідомляє сьогодні, що правоохоронцями було встановлено і затримано головного нападника, який наніс травми 33-річному старшому лейтенанту поліції.

«Троє невідомих напали на співробітника главка поліції Сумщини, коли той повертався додому. Без жодних попереджень зловмисники накинулися з кулаками на старшого лейтенанта поліції. Завдавши чисельних ударів, нападники відібрали барсетку правоохоронця, де лежали службове та водійське посвідчення, гаманець, банківські картки, ключі від будинку та автомобіля, а також мобільний телефон. Після цього чоловіки сіли до автомобіля Subaru та поїхали», – йдеться у повідомленні.

Потерпілого поліцейського госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

Під час спільних заходів, проведених працівниками внутрішньої безпеки Нацполіції та поліції Сумщини, було встановлено, що головним фігурантом скоєного нападу є 29-річний раніше не судимий місцевий мешканець. Чоловіка затримали та вилучили його одяг і взуття зі слідами крові, які передані на експертизу.

«На теперішній час зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за правовою кваліфікацією «Розбій». Встановлюються спільники затриманого», – зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Черкасах чоловік поранив ножем трьох правоохоронців.