У Миколаєві 19-річна дівчина дивом вижила після спроби самогубства (відео)

Щойно дівчина потрапила у річку, відмовилася від думки вкоротити собі віку та щодуху намагалася втриматися на воді.

У Миколаєві дівчина кинулась у воду з моста майже 30 метрів заввишки. Від стрибків з такої висоти зазвичай люди гинуть.

Відчайдушний стрибок побачили перехожі. Кажуть, щойно дівчина потрапила у річку, відмовилася від думки вкоротити собі віку та щодуху намагалася втриматися на воді.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Черкащині у власному кабінеті повісився чиновник.