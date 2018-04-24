У Миколаєві 19-річна дівчина дивом вижила після спроби самогубства (відео)
04:05, 24 квітня 2018Інциденти
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Щойно дівчина потрапила у річку, відмовилася від думки вкоротити собі віку та щодуху намагалася втриматися на воді.
У Миколаєві дівчина кинулась у воду з моста майже 30 метрів заввишки. Від стрибків з такої висоти зазвичай люди гинуть.
Відчайдушний стрибок побачили перехожі. Кажуть, щойно дівчина потрапила у річку, відмовилася від думки вкоротити собі віку та щодуху намагалася втриматися на воді.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Черкащині у власному кабінеті повісився чиновник.
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