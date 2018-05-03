Ситуація в Балаклії контрольована, евакуація всіх жителів не планується - Харківська ОДА
16:00, 03 травня 2018Інциденти
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Пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу в Балаклії розпочалась під час проведення робіт із розмінування.
Про евакуацію всього міста не йдеться / фото twitter.com/slobozhanyn
Голова Харківської ОДА назвала ситуацію з вибухами на військовому арсеналі в Балаклії контрольованою.
Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації.
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"Пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу в Балаклії розпочалась під час проведення робіт із розмінування. Зараз її локалізують. Ситуація контрольована", - повідомила голова ХОДА Юлія Світлична.
Зазначається, що про евакуацію всього міста не йдеться. "Евакуюють вулицю Арсенальна та прилеглий до 65-го арсеналу приватний сектор", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у місті Балаклія Харківської області на території військового арсеналу вибухають боєприпаси.
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