Ситуація в Балаклії контрольована, евакуація всіх жителів не планується - Харківська ОДА

16:00, 03 травня 2018
Інциденти
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Про евакуацію всього міста не йдеться / фото twitter.com/slobozhanyn

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації.

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"Пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу в Балаклії розпочалась під час проведення робіт із розмінування. Зараз її локалізують. Ситуація контрольована", - повідомила голова ХОДА Юлія Світлична. 

Зазначається, що про евакуацію всього міста не йдеться. "Евакуюють вулицю Арсенальна та прилеглий до 65-го арсеналу приватний сектор", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у місті Балаклія Харківської області на території військового арсеналу вибухають боєприпаси.

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Теги: #Харківщина#боєприпаси#Балаклія