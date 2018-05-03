"Танк наїхав на снаряд": у Міноборони розповіли подробиці про вибухи у Балаклії

На даний момент відомо, що ситуація в Балаклії контрольована, евакуація всіх жителів не планується.

Детонація снарядів в Балаклії почалася через танк, який наїхав на вибухівку.

Як повідомив прес-офіцер Міноборони України Дмитро Горбунов, в результаті вибухів ніхто не постраждав, передає 057.ua.

"Почалася пожежа і боєприпаси 100 мм і 120 мм почали вибухати від пожежі. Попередня причина пожежі - пожежний танк наїхав на один із снарядів. Самі снаряди почали детонувати на технічній території", - заявив Горбунов.

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Раніше повідомлялося, що в місті Балаклія Харківської області на території військового арсеналу вибухають боєприпаси. У Генштабі повідомили, що пожежа виникла внаслідок загоряння сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу в Балаклії, де тривали роботи з очищення та розмінування залишків снарядів, що не розірвалися.