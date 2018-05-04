На арсеналі у Балаклії спостерігаються поодинокі вибухи - Міноборони

Завершено роботи щодо локалізації пожежі на території технічного майданчику у Балаклії, повідомило Міноборони.

Пожежа у Балаклії локалізована. Загрози сховищам боєприпасів немає.

"Станом на 23:00 пожежними розрахунками Збройних Сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій завершено роботи щодо локалізації пожежі на території не розмінованого технічного майданчику. На зазначеній ділянці спостерігаються поодинокі вибухи", - говориться у повідомленні на сайті Міноборони.

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"Для чергування на місці події задіяні пожежні розрахунки Збройних Сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій, 4 пожежних танки, інженерна машина розгородження, пожежні автомобілі та інша техніка. В режимі готовності перебувають авіаційні засоби Державної служби з надзвичайних ситуацій, які використовуються для гасіння", - повідомляє Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, у Балаклії Харківської області, де у березні 2017 року горів військовий арсенал, знову сталася пожежа. Місцева влада проводить евакуацію 1,5 тисячі місцевих мешканців. Евакуювати все 30-тисячне місто не планують.