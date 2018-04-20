На Луганщині сталося масове отруєння дітей: 15 школярів госпіталізовано

Діти з різних населених пунктів Луганщини брали участь у дитячому заході.

У Луганській області 15 дітей віком від 10 до 12 років були госпіталізовані з різними по тяжкості формами отруєння до лікарень Сєвєродонецька та Лисичанська після вживання їжі з одного із закладів громадського харчування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

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"Сьогодні, діти з різних міст та районів області брали участь у дитячому заході, під час якого вони вживали заздалегідь виготовлені сніданки. Вже за кілька годин після вживання їжі 15 з 22 дітей було госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим сказано, що слідчими відкрито кримінальне провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

"Натепер поліцією проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення. Визначається точне коло потерпілих, які постраждали від отруєння", - сказано у повідомленні.