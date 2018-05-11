"Або отруєння, або їх убили": стали відомі деталі загадкової загибелі українських моряків в Атлантиці (фото, відео)

За словами дружини одного з моряків, в компанії так і не повідомили точні причини смерті її чоловіка.

Точна причина смерті моряків з Херсона на борту суховантажного судна Atlantic Harmony залишається невідомою.

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"Всього чотири українських моряки знаходяться на судні. Зараз воно заарештовано в Мексиці. Власники турки прапор Гонконгу. Загиблих звати Микола Лукашов. Він був першим хто загинув за невідомих обставин. Зараз вивчаємо експертизу. Швидше за все, набряк легенів. Другий - Червоний Олександр", - повідомив херсонський активіст Кирило Стремоусов, передає "Апостроф".

За словами дружини одного з моряків, в компанії так і не повідомили точні причини смерті її чоловіка.

"Перший хлопець помер 7 травня. Це був перехід у них 15-20 днів. Вони йшли на Кіпр. Через 10 днів помирає хлопець. Його в найближчому порту віддають владі і буквально відразу ж відпускають мого чоловіка з вахти відпочивати. Потім через 13 годин виявили мого чоловіка вже мертвого. Він лежав весь у крові і ригав кров'ю. Це або отруєння, або їх убили", - розповіла жінка.