Подробиці загибелі відомого гонщика під Харковом: винуватець ДТП був п'яний та намагається затягнути слідство

Винуватець аварії не хоче співпрацювати зі слідством, а також чинив опір проведенню аналізу для встановлення ступеня сп'яніння.

Харківська поліція продовжує розслідування кримінальне провадження за фактом загибелі відомого стрітрейсера в ДТП з викладачем вузу.

Як передає Depo.Харків, про це в ефірі передачі "Тема дня" сказав начальник ГУНП України в Харківській області Олег Бех.

Він підкреслив, що до видачі перепусток чоловіку, який був за кермом позашляховика, - Дмитру Одарченко органи національної поліції не мають ніякого відношення. "Зазначена особа точно не працює в Національній поліції і поліції Харківської області, і не має до нас ніякого відношення. Він працює в одному з інститутів і викладає якісь дисципліни", - сказав начальник поліції Харківщини.

Бех спростував заяву водія "Тойоти", що за кермом позашляховика був не він, а інший водій. "Водієм був фігурант справи, і він був затриманий. У нас достатньо доказів, що він перебував у цьому позашляховику, перебував за кермом, тому йому було оголошено підозру, та вказана особа притягується до кримінальної відповідальності", - підкреслив Бех.

Він додав, що у слідства є докази того, що спровокував ДТП саме Одарченко.

"Водій позашляховика "Тойота Ленд Крузер 200" виїхав на зустрічну смугу і в лобову зіткнувся з автомобілем "Шевроле Корвет". Це підтверджено, тому що є достатня кількість свідків, є в наявності надані водіями відеореєстратори", - сказав начальник главку.

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Бех зазначив, що Одарченко чинив опір проведенню аналізу для встановлення ступеня сп'яніння. Зразки крові Одарченко здавав лікарям, а не слідчим. В крові знайдено алкоголь. "Однак це було зроблено, і було встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння", - сказав начальник поліції, додавши, що зараз підозрюваний знаходиться за рішенням суду під вартою без можливості внесення застави.

"Крім того, зазначена особа не хоче співпрацювати зі слідством. Всіляко намагається його затягувати. Слідчі працюють з тими матеріалами, які є. Я сподіваюся, що з цією справою уважно і об'єктивно розберуться", - підкреслив він.

"Справа буде розслідуватися стільки, скільки потрібно. Тому що учасники виробництва постійно подають клопотання, щоб підтвердити свою правоту або спростувати якісь доводи обвинувачення. Завдання слідчого - направити до суду всі матеріали, щоб суддя не повернув справу до слідчого управління для усунення недоліків", - підкреслив Бех.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок лобового зіткнення автомобіля Chevrolet Corvette з позашляховиком Toyota Land Cruiser загинув 22-річний водій, відомий блогер і стрітрейсер Андрій Василенко по кличці «Амігос». Його пасажирка - 22-річна жінка з численними травмами госпіталізована у лікарню. Її життю нічого не загрожує.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування триває. Прокуратура процесуально керує ходом розслідування.

У правоохоронних органах кореспонденту УНІАН підтвердили, що водій позашляховика - колишній працівник ДАІ Дмитро Одарченко.