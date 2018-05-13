У Львові затримали парубка, що кинувся на автомобіль патрульних (відео)

Нетверезий чоловік поводився дуже агресивно, проклинав поліцейських та погрожував їм.

У Львові патрульні поліцейські затримали молодика, який кинувся на автомобіль поліції та пошкодив його.

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Як повідомляється на сторінці патрульної поліції Львова у Facebook, вночі, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про бійку на перехресті вулиць Грінченка та Чигиринська.

«Інспектори прибули на місце та побачили чоловіка, який біг по вулиці в сторону патрульних. Коли він наблизився, то з розгону кинувся на службовий автомобіль поліції, чим завдав механічних пошкоджень. Розбив лобове скло та наніс вм’ятини на капот. Після цього порушник швидко зліз з автомобіля та почав втікати. Патрульні його наздоганали та затримали», - вказано у повідомленні.

Зазначається, що затриманий відмовився від медичної допомоги.

«23-річний мешканець Львова перебував з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння, поводився дуже агресивно, проклинав поліцейських та погрожував. Пояснити свій вчинок відмовився. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Також прибула і мама громадянина. Слідчі зафіксували факт пошкодження поліцейського автомобіля. Всіх учасників доставили до відділу поліції для встановлення обставин справи», - зазначили у поліції.

Раніше повідомлялось, що у Жидачівському районі Львівщини 10 травня внаслідок ДТП постраждало подружжя і загинув їх дворічний син.