Тікаючи від поліції: у Сумській області в результаті ДТП загинули хлопець і вагітна дівчина (фото)

Водій грубо порушував ПДР і не зупинявся на вимогу поліцейських.

У Сумській області в місті Ромни автомобіль BMW на великій швидкості зіткнувся з мікроавтобусом. В результаті ДТП загинуло двоє людей.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, вагітна дівчина-пасажир і водій BMW загинули, тікаючи від гонитви поліції. Водій грубо порушував ПДР і не зупинявся на вимогу поліцейських. Через кілька хвилин легковик зіткнувся з мікроавтобусом.

Водій автобуса перебуває в лікарні у важкому стані. Хлопець і дівчина, тіла яких з понівеченого автомобіля діставали рятувальники, загинули на місці.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня на Дніпропетровщині сталося ДТП за участю автобуса і вантажівки, постраждали 22 людини.