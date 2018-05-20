Тікаючи від поліції: у Сумській області в результаті ДТП загинули хлопець і вагітна дівчина (фото)

05:38, 20 травня 2018
Інциденти
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У Сумській області BMW на великій швидкості в'їхав у мікроавтобус / фото dtp.kiev.ua

Як повідомляє dtp.kiev.ua, вагітна дівчина-пасажир і водій BMW загинули, тікаючи від гонитви поліції. Водій грубо порушував ПДР і не зупинявся на вимогу поліцейських. Через кілька хвилин легковик зіткнувся з мікроавтобусом.

Водій автобуса перебуває в лікарні у важкому стані. Хлопець і дівчина, тіла яких з понівеченого автомобіля діставали рятувальники, загинули на місці.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня на Дніпропетровщині сталося ДТП за участю автобуса і вантажівки, постраждали 22 людини.

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Теги: #ДТП#Сумщина