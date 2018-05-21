Подробиці НП на Івано-Франківщині: військовий, що жбурнув гранату, поранив власну дружину

Військовий жбурнув гранату у натовп біля кафе, в результаті постраждало дев'ять осіб. Серед них і його дружина, яка зараз перебуває в лікарні.

Військовий, який жбурнув гранату у мирних жителів в селі Лісна Тарновиця на Івано-Франківщині, серйозно поранив свою дружину.

Один з місцевих жителів розповів, що військовий приїхав в село Лісна Тарновиця з Луганської області, пише "Обозреватель".

"Тут живе його дружина, він до неї приїхав. А конфлікт у них стався у кафе "Павутина", начебто навіть конфліктував із дружиною", - розповів один з місцевих.

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У місцевому відділенні поліції також підтвердили – військовий не з місцевих, родом з Луганщини. Приїхав до дружини, і був разом з нею в кафе.

"Конфлікт у нього стався з двома хлопцями. Він жбурнув гранату у натовп біля кафе, в результаті постраждало дев'ять осіб. Серед них і його дружина, яка зараз перебуває в лікарні. Решта отримали поранення різного ступеня, більшість вже виписані додому", - розповіли в місцевому відділі поліції.

Військовий зараз затриманий, йому обрано запобіжний захід.

Як повідомляв УНІАН, на Івано-Франківщині сержант Збройних сил України під час побутового конфлікту з місцевими жителями кинув в їхній бік ручну осколкову гранату, в результаті чого 9 осіб отримали поранення. Інцидент стався в неділю, 20 травня, в селі Лісна Тарновиця. 25-річний військовий на момент конфлікту перебував у відпустці.