Київська поліція зафіксувала вже 26 інцидентів за участю вболівальників

Відкрито 15 кримінальних проваджень.

Столичні правоохоронців зафіксували 26 інцидентів, пов'язаних із вболівальниками з різних країн, які прибули на проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

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"У Києві правоохоронці зафіксували 26 подій за участю іноземців. На цей час слідчі розпочали 15 кримінальних проваджень, із них: 10 крадіжок, 3 хуліганства і 2 шахрайства. Окрім того, складено два адміністративні протоколи на іноземних громадян за скоєння ДТП без потерпілих та розпиття алкогольних напоїв поблизу готелю в Дарницькому районі столиці. Інші зареєстровані події мають інформаційний характер", - повідомили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві проходитиме фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зійдуться іспанський "Реал" (Мадрид) і англійський "Ліверпуль". До України прибуло вже близько 10 тисяч вболівальників.