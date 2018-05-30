В Бабченка стріляв професійний кілер - поліція

За словами голови Нацполіції, злочинців було декілька.

В російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка стріляв професійний кілер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

“Любителів затримують на місці злочину. Цей злочин вчинений навмисно невідомими особами. Ми вважаємо, що мотиви злочину - професійна діяльність потерпілого. Інші версії також мають право на існування, але є пріоритет”, - сказав Князєв.

За його словами, злочинців було декілька. “Натиснути на курок пістолета потрібна одна людина, але підготувати такий злочин - однією людиною не обійдешся”, - зауважив голова Найцполіції.

Разом з тим, Князєв не захотів розголошувати деталі, зокрема, чи впустив Бабченко вбивцю в квартиру сам, чи допитано його вдову. “Не можна будь-кому з моїх підлеглих і мені самому доводити обставини, які зараз підлягають розслідуванню. Це було б злочином з боку поліцейських”, - наголосив він.

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Також він додав, що експерти ще не приступали до вивчення куль, якими було вбито Бабченка, оскільки ще не отримали на те судового дозволу. “Згідно з новим законодавством, для проведення експертиз слідчі наразі стоять у суді для того, щоб отримати дозвіл на експертизу”, - заявив голова Нацполіції.

Також Князєв закликав журналістів, які ведуть власне розслідування вбивства, ділитися здобутою інформацією з Нацполіцією. “Шановні журналісти, приносьте нам матеріали. Якщо ви хочете створити приватну детективну агенцію - це одна історія, а друга історія - ви зобов’язані згідно із законом надати відому вам інформацію Нацполіції”, - сказав він.

Також Князєв зауважив, що сьогодні о 17.00 представники силових відомств на прес-конференції повідомлять дещо більше про хід розслідування цього злочину.

Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили на порозі квартири у будинку, де він жив (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня. Поліція проводить розслідування.